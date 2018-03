Geen medaille voor Bart Swings in dol Olympisch Stadion Amsterdam

In een dolle sfeer en in zeer ongebruikelijke omstandigheden is Bart Swings, twee weken geleden nog olympisch vicekampioen op de massastart, als vijfde geëindigd op het WK allround in Amsterdam. Vorig jaar eindigde hij ook vijfde op het WK allround. “Niet super, maar ook niet slecht”, zegt Swings. “Ik heb er uitgehaald wat er inzat. Ik voelde toch dat de plichtplegingen na mijn olympische medaille veel van mij hebben gevraagd.”

Het olympisch stadion, dat normaal dienstdoet als atletiekterrein, werd gelegenheidshalve bedekt met een laagje ijs. De massastart waarop Swings zilver haalde, kan niet worden vergeleken met een WK allround. Het WK allround is, in tegenstelling tot de Olympische Spelen, waar medailles per afstand en discipline worden uitgereikt, de optelsom van vier verschillende afstanden: 500m, 5.000m, 1.500m en 10.000m.

Bovendien is schaatsen op buitenijs iets heel anders. In weer en wind – zaterdag regende het oude wijven, gisteren stond een zonnetje maar waaide een strakke wind door het stadion – schaatste Swings een degelijke eerste dag (500m en 5.000m). Toen stond hij vijfde. Met zijn resterende 1.500m en 10 kilometer had hij geen geluk: hij had geen tegenstander van niveau tegen wie hij kon strijden maar moest het helemaal alleen doen. Swings reed bovendien zonder dat er werd gedweild voor de tien kilometer, een huizenhoog nadeel. Vooral zijn trainingsmakker Sverre Lund Pedersen, die, als hij niet was gevallen, wereldkampioen was geworden, maakte indruk. “Je ziet toch dat hij gewend is om meer buiten te schaatsen”, zegt Swings.