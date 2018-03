Genk gaat in eigen huis onderuit tegen sterk AA Gent, maar mag toch naar Play-off I

Racing Genk heeft de reguliere fase van de Jupiler Pro League met een valse noot afgesloten. De Limburgers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen AA Gent: de Buffalo’s kwamen op voorsprong via Verstraete en Kalu, in het slot milderde Trossard nog. Genk mag wel naar Play-off I, waar het AA Gent opnieuw zal ontmoeten. Bekijk de beelden vanaf 23u.

Deze wedstrijd bleek voor de troepen van Clement geen goede generale repetitie te zijn voor de bekerfinale van aanstaande zaterdag. Vooral in de eerste helft serveerde Genk slappe kost, met een terechte 0-1 achterstand bij de rust als gevolg. Met het inbrengen van Wouters na de rust verbeterde het Genkse spelpeil en kwamen er ook enkele kansen. Het doelpunt viel echter aan de overkant, uitblinker Kalu bekroonde zijn sterke partij met een doelpunt, 0-2. In het slot werd het toch nog even spannend na een doelpunt van de wederoptredende Trossard. Verder kwam Genk echter niet meer, eindstand, 1-2.