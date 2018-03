Drama voor KV Mechelen: Eupen maakt vier goals in slotfase en stuurt Malinwa naar 1B

De reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit erop. Op de laatste speeldag werd er nog gestreden om de degradatie en Play-off 1. In Eupen kan er stevig gefeest worden, want de Panda’s redden dankzij een onwaarschijnlijke ommekeer. KV Mechelen leek een gouden zaak te doen toen het 2-0 voorkwam tegen Waasland-Beveren en Eupen lang op een 0-0 bleef steken. Maar op een kwartier tijd legde Eupen er drie tegen de touwen en won het met 4-0. Eupen blijft zo in de Jupiler Pro League en Mechelen zakt zo naar 1B. In de strijd om Play-off 1 gaan Standard en Genk aan de haal met de laatste tickets. Kortrijk en Antwerp vallen naast de top zes.

De spanning was te snijden vooraf, maar de thuisploeg ging met veel enthousiasme het veld op. Malinwa trok vol in de aanval, maar voor de rust lukte het niet om te scoren. Davy Roef stond pal. Na de pauze lukte het wel voor Mechelen. Eerst buffelde Mera staalhard een hoekschop in doel, niet veel later zorgde Bandé met een ingestudeerd nummertje voor de 2-0. De Burkinees zette zich tegen de muur van de vrije trap, kreeg de bal in de voet en draaide razendsnel rond zijn as. Roef had geen verhaal tegen het schot.

Mechelen een tijdlang op rozen, tot het nieuws doorsijpelde dat ook Eupen plots ging winnen. Mechelen moest dus scoren, maar Verdier liet twee gigantische kansen liggen.

Vooraf was er plots paniek: zal de videoref wel kunnen werken? Want in het busje zaten de verkeerde kabels en geen statief of dekzeil. In allerijl werd een oplossing gevonden, waardoor de VAR toch zijn ding kon doen. Doelpunten viel er Am Kehrweg ook niet voor de rust.

Na de pauze werd de druk gigantisch voor Eupen, want Malinwa stond 2-0 voor. Even leek Eupen aan een inhaalrace te beginnen, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Maar een kleine 20 minuten voor tijd was het wel raak: Toyokawa zorgde voor de 1-0 en dat gaf de thuisploeg vleugels. Enkele minuten later was er namelijk de 2-0 van Garcia. Plots had Eupen aan één doelpunt genoeg om zich te redden.

En dat vond het ook! Amper zeven minuten na de eerste treffer maakte Toyokawa er met zijn tweede 3-0 van. Het doelpunt van de redding zo bleek. En Moeskroen deed helemaal geen moeite meer om Eupen tegen te werken, het werd zelfs nog 4-0 voor de ploeg uit de Oostkantons.

Een spektakelstuk werd het. Aan de rust leken de Rouches hun PO-1 droom te mogen opbergen, want Oostende stond 2-0 voor terwijl ook Kortrijk aan het winnen was. Canesin en Akpale zetten de Kustploeg op rozen. Maar Standard is een ploeg die veel karakter heeft en dat toonden de Luikenaars dan ook na de rust.

Emond maakte al snel de aansluitingstreffer en na het uur ging Standar erop en erover. Djenepo en Fai zorgden plots voor de 2-3 voorsprong, een ticket voor Play-off 1 was plots weer binnen. Standard maakt het spannend, maar finaal behoudt het dan toch zijn plek in de top zes.

Wie anders dan Teddy Chevalier opende al na vijf minuten de score. Kortrijk was erop gebrand om na een zwakke seizoensstart alsnog Play-off 1 te halen en iets na het halfuur stond het 2-0 dank zij Perbet.

Lange tijd leek Kortrijk in extremis de top zes te halen, maar door de comeback van Standard in Oostende grijpt het er toch naast.

Goed twee minuten was de match bezig, of Anderlecht leek het afscheid van Vanden Stock al te verpesten. Leander Dendoncker liet de bal glippen onder zijn voet, Limbombe ging ermee aan de haal. Dendoncker ging erachteraan, wilde hem even bij de arm grijpen maar raakte de aanvaller amper. Die ging wel neer en Laforge twijfelde niet: rood voor Dendoncker.

Antwerp kwam vervolgens dicht bij een doelpunt, maar stuitte op Sels. Halfweg de eerste helft kwam Anderlecht ietwat verrassend op voorsprong. Trebel gooide een vrije trap voor doel, de Pool werkte koelbloedig af: 1-0. Op slag van rust sloeg Antwerp echter terug. Sels pakte in eerste instantie uit met een wereldsave op een kopbal van Haroun, maar Limbombe werkte na enig geharrewar dan toch af: 1-1.

Na de pauze kreeg paars-wit plots een strafschop, Ganvoula zette zich achter de bal. De spits faalde niet met tien man kroop Anderlecht opnieuw op voorsprong. Bij die 2-1 stand ging Trebel zwaar door op - alweer - Limbombe en hij pakte ook rood. Met negen man hield het wel stand.

Het was lang zoeken voor de leider in onze competitie, maar twintig minuten voor tijd vond het eindelijk een gaatje in de defensie van STVV. Dennis legde achteruit op Vormer en die ramde de openingstreffer tegen de touwen. Doelpunten vielen er nadien niet meer, Club Brugge eindigt de reguliere competitie zo met een nipte zege.

Gent heeft een kwakkel seizoen afgesloten met een knappe zege op bezoek bij Genk, dat wel naar Play-off 1 gaat. Na tien minuten opende Verstraete al de score, een kwartier voor affluiten verdubbelde Kalu de score. Trossard milderde nog tot 1-2, maar Gent won en komt zo tot op een punt van Charleroi.

In een match die er niet meer toe deed bezorgden Nill De Pauw en Peter Olayinka hun ploeg de zege. Zulte Waregem kwam na een halfuur op voorsprong, in het slot zette Olayinka de eindstand op het bord.