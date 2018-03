Adam Yates zet Peter Sagan een neus en wint vijfde etappe in Tirreno Adriatico, Benoot vierde

Adam Yates heeft zijn slag geslagen in de Tirreno Adriatico. De renner van Mitchelton - Scott legde iedereen in de luren in de laatste kilometer en zegevierde in Filottrano. Kwiatkowski wordt de nieuwe leider. Peter Sagan strandde op plaats twee. Benoot eindigde op de vierde plaats.

De vijfde etappe was op maat van punchers. De rit stond in het teken van de betreurde Michele Scarponi, met aankomst in de stad waar hij woonde en verongelukte, Filottrano. De stad was versierd in het geel en in het blauw. De renners moesten opnieuw afrekenen met slecht weer, Damiano Caruso was de enige die geen regenjas aanhad, hij wou zijn blauwe leiderstrui tonen aan het publiek.

Filottrano decked out in blue and yellow in tribute to its lost cycling son Michele Scarponi. pic.twitter.com/o1sLAxhza8 — Ned Boulting (@nedboulting) 11 maart 2018

Iljo Keisse behoorde samen met Cataldo, Koren, Morabito en Boev tot de vroege vlucht. Het vijftal fietste al snel een voorsprong van vijf minuten bij elkaar. De verstandhouding zat goed, Cataldo nam de bergpunten voor zijn rekening en Morabito won de tussensprints. In het peloton waren het Bora-Hansgrohe (voor Sagan) en BMC (voor Van Avermaet) die het tempo bepaalden. De jarige Tiesj Benoot reed, na zijn sterke prestatie in de vorige twee ritten, rond in de witte jongerentrui.

Froome lost, Yates rondt sterke aanval af

De renners moesten in het slot tweemaal over de Muur van Filottrano, die is 4,7 kilometer lang en gaat meteen steil omhoog tot wel 16 procent. De beklimming wisselt twee steile stroken af met een afdaling. Froome moest snel de rol lossen en speelde geen rol van betekenis. Cataldo toonde zich de sterkste van de kopgroep, maar werd op tien kilometer van de streep gegrepen door het peloton waar Mitchelton-Scott (voor Adam Yates) het commando had overgenomen.

Met nog vier kilometer te gaan, viel Adam Yates aan, hij sloeg meteen een gat van vijftien seconden. Mikel Landa, de winnaar van de vierde rit en ook Alexey Lutsenko probeerden hem nog terug te halen, maar de vogel was gaan vliegen. Yates kwam met een straat voorsprong over de streep. Sagan spurtte naar de tweede plaats, Kwiatkowski eindigde derde en wordt de nieuwe leider. Benoot was opnieuw op de voorpost te zien en finishte vierde.

Kelderman breekt sleutelbeen

Wilco Kelderman heeft bij een val een sleutelbeenbreuk opgelopen. De Nederlander van Sunweb was de vijfde etappe nog als nummer drie van het klassement begonnen. Kelderman bereikte nog wel de finish, maar onderzoek toonde een breuk aan, zo bevestigde een woordvoerder.

Het werd daarmee een bijzonder pechvolle Tirreno voor Sunweb dat zaterdag al Tom Dumoulin kwijt was geraakt. De Nederlands Limburger had bij een val enkele kneuzingen en schaafwonden opgelopen en moest opgeven. Vrijdag had de Duitser Simon Geschke bij een val ook een sleutelbeen gebroken. De Australiër Michael Matthews verscheen niet eens aan de start van de rittenkoers nadat hij eerder een breukje in de schouder had opgelopen.