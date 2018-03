Wellens mist podium, maar is tevreden: “Ik kan Parijs-Nice ooit winnen”

Tim Wellens wilde in de slotrit nog op het eindpodium belanden een gooi doen naar de eindzege. Het lukte net niet, onze landgenoot moet zich tevredenstellen met een vijfde stek in het algemene klassement. Maar hij is wel tevreden. “Hier had ik vooraf voor getekend. Maar ik baal ook wel dat ik het net niet haal.”

“Ik had nog gehoopt op het podium te geraken, maar dat is niet gelukt. Het zag er even goed uit toen Yates moest passen en de broertjes Izagirre vielen. Ze kwamen echter nog terug, hoewel Dylan en ik hard reden. Zij waren dus ook sterk. Een vijfde plaats is wat het is.”

Toen Soler ging, reageerden Yates en de broers Izagirre niet. “Ik vind dat zot”, aldus Wellens. “Iedereen heeft afwachtend gekoerst, daarom wint Soler. De ploeg was in het begin heel sterk. We mikten op de tussenspurt om op het podium te komen voor het eindklassement. Dat is niet gelukt, maar ze hebben sterk gereden. Vooraf had ik getekend voor een vijfde plaats, maar nu ben ik toch wat ontgoocheld dat ik zo dicht bij kom bij de eindzege en het podium. Ik kon ook twee ritten winnen, maar het geluk ontbrak. Alles zit dicht op elkaar. Maar ik moet tevreden zijn met mijn koers. Als ik de eerste de dag in de ploegentijdrit in top drie zou eindigen, sta ik al op het podium. Soler verdient de zege wel.”

En kan Wellens hier ooit winnen? “Ja. Ik heb nu een stap vooruit gezet, en het hangt nu van details af. Het moet allemaal meezitten.”