Disney lanceert cruise in Zuid-Europa

Goed nieuws voor wie graag op reis gaat én fan is van Disney. Vanaf de zomer van 2019 lanceert Disney Cruise Line haar eerste rondvaart in Zuid-Europa, met vertrek vanuit Italië.

De eerste route van de Disney Magic cruise vertrekt uit de haven van Civitavecchia, in de buurt van Rome. Ze zal achtereenvolgens Salerno, La Spezia, Villefranche, Marseille en Barcelona aandoen. Een tweede route vaart vanuit Civitavecchia tot in Barcelona. Onderweg zijn er tussenstops in Napels, Livorno, Genua, Cannes, Toulon en Barcelona.

De Disney Magic is het eerste schip uit de vloot van de Disney Cruise Line. Het werd in gebruik genomen in 1998 en telt 5 restaurants en enkele bars en snackbars, een theater, een bioscoop, een wellnesscentrum, een fitnesszaal en kinderclubs. Er is plaats voor ongeveer 2700 gasten.

Disney belooft heel wat extra activiteiten aan boord, net zoals meet & greets met Disney-personages. De minimumprijzen liggen rond de 3.000 euro voor een kajuit voor twee.