Speciale scanner moet leeuw in dierentuin verlossen van tandpijn, al verliep dat niet zonder moeite

Een opvallend tafereel bij een dierentuin in Amerikaanse staat Ohio. Daar hebben ze gebruikgemaakt van een CAT-scan - ook wel bekend als CT-scan - om de veertienjarige leeuw Tomo te onderzoeken die last had van een tandvleesontsteking. De behandeling liep, ondanks de moeilijke voorbereidingen, zonder ongelukken en maakte duidelijk wat de oorzaak van het probleem was.

Normaliter vergt de behandeling nog een pak meer inspanningen voor het personeel van Columbus Zoo & Aquarium. Maar sinds vorige maand is de zoo zelf in het bezit van een scanner waarmee ze grote dieren zoals leeuwen en gorilla’s kunnen scannen. Voordien waren ze verplicht om hun dieren te vervoeren naar een universitair ziekenhuis in Ohio.

Maar bij Tomo was dat dus niet meer het geval. De Afrikaanse leeuw kampte al enkele weken met problemen aan zijn tandvlees. Een tand verwijderen bleek echter geen oplossing te bieden, waardoor een CAT-scan noodzakelijk werd. Geen simpele opdracht: het dier paste maar net in de machine, die namelijk gebouwd is voor mensen tot ongeveer 225 kilogram. Bovendien moest de leeuw ook een zo natuurlijk mogelijke positie aannemen. “Tomo is 204 kilogram, we zochten dus de grenzen van het apparaat op”, verklaarde dierenverzorger Randy Junge van Columbus Zoo & Aquarium. “De machine kraakte een beetje, maar we waren in staat om beelden te verkrijgen.”

Twee maanden medicatie

Uiteindelijk konden de verzorgers de omvang van de infectie waarnemen en de nodige medicatie toedienen. Na twee maanden zou de leeuw weer helemaal de oude moeten zijn. “We hebben een zeer goede diagnose kunnen stellen”, aldus Junge.

Ondanks dat de zoo dankzij de machine een gemakkelijkere oplossing heeft gevonden, blijft het een schaars goed. Amper zes dierentuinen in de Verenigde Staten hebben een CT-scanner in hun bezit. “Deze machine zal sowieso een belangrijke rol spelen bij het opmerken van potentiële of niet eerder geziene gezondheidsproblemen bij de dieren in ons verblijf,” concludeerde de dierenverzorger nog.