Wie doet beter? Deze machine lost Rubiks Kubus op in minder dan halve seconde

Zo snel mogelijk een Rubiks Kubus oplossen is niet enkel voor mensen weggelegd. Ook robots wagen zich weleens aan een recordpoging, en dat gaat uiteraard nog een stuk sneller. De Amerikaan Ben Katz heeft sinds kort een exemplaar ontwikkeld dat het huidige wereldrecord verpulverde. In minder dan een halve seconde, 0.38 om precies te zijn, zaten alle blokjes weer op de juiste plaats.

Het huidige record stond op naam van de Duitse ingenieur Albert Beer en zijn robot Sub1 Reloaded. De machine realiseerde vorig jaar een tijd van amper 0.637 seconden. Een zeer straffe tijd, mede doordat onderzoekers achterhaalden dat een ander type motor in de robot tot veel efficiëntere tijden kon leiden.

Betere motor

Ook na het wereldrecord werd gesuggereerd dat de kans reëel was dat het nog sneller kon. Een gebrek aan interesse bij Beer bleek echter de boosdoener. De robot kreeg geen extra updates, wat het pad naar roem plots vrijmaakte voor nieuwe ingenieurs.

Ben Katz is daar een van. De student aan de Massachusetts Institute of Technology ging de uitdaging aan en werkte samen met Jared Di Carlo aan een robot. Ook hij zag al snel in dat een andere motor de doorslag kon geven. “We merkten dat alle robots gebruikmaakten van een stappenmotor”, schreef hij in een blogpost. “Daarom dachten we dat we misschien de tijd konden verbeteren door een betere motor te gebruiken.”

En dat loonde. Van de 0.38 seconden die de machine nodig had, waren 335 milliseconden noodzakelijk om alle bewegingen uit te voeren. De overige tijd ging naar de verwerking van het beeld en de berekening van de verschillende stappen. De registratie van het beeld werd overigens gedaan met twee PlayStation Eye-camera’s.

Gesneuvelde kubussen

Het vrij goedkope materiaal bezorgde het duo echter ook weleens problemen. Meerdere kubussen sneuvelden, aangezien het systeem niet altijd de correcte kleur registreerde. Vooral rood en oranje bleken daarbij lastig, maar door met een zwarte markeerstift een te gebruiken op de oranje blokjes raakte ook dat probleem van de baan.

0.38 seconden is uiteraard al razendsnel, maar ook nu blijft Katz ervan overtuigd dat het nog beter kan. “Al zijn we nu wel onze interesse verloren”, verklaarde de Amerikaan. “Misschien komen we er nog eens op terug en gaan we proberen om de tijd nog 100 milliseconden extra naar beneden te krijgen.”