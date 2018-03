Sensationele finale Parijs-Nice: De La Cruz pakt uitgeregende slotrit, Yates verliest eindzege aan Soler

David De La Cruz (Sky) heeft de slotetappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. In een heuvelachtige rit over 110 km was hij de sterkste in de gietende regen. De eindzege ging na een spannend secondenspel in de slotkilometers naar Marco Soler (Movistar). Hij reed Simon Yates (Mitchelton Scott) nog uit het geel in een spannende finale. Tim Wellens (Lotto-Soudal) eindigt vijfde in de stand, Dylan Teuns (BMC) zesde .

De koers brak al snel open. Na iets meer dan 20 kilometer scheidde een groep van 24 renners zich af van het peloton. Daarbij alle favorieten, waaronder Simon Yates, Tim Wellens en Dylan Teuns. Iets vererop besloten drie renners ook daaruit te versnellen. Julian Alpahilippe (Quick Step), Jakob Fuglsang (Astana) en Omar Fraile (Astana) pakten al snel een minuut op de rest en werkten goed samen. Fuglsang moest wel al snel de rol lossen na een val in de afdaling van de Côte de Chateauneuf.

Fraile en Alaphilippe vonden elkaar, maar de Spanjaard van Astana vond het niet snel genoeg gaan en viel aan. Alaphilippe kon niet mee en werd niet veel later opgeslokt door de achtervolgende groep. Soler (Movistar), De La Cruz (Sky) en Gorka Izagirre (Bahrain Merida) gingen in de tegenaanval. Laatstgenoemde kon zijn twee kompanen echter niet volgen, maar Soler en De La Cruz maakten de sprong wel tot bij Fraile.

- 41 km

Trio espagnol en tête avec 1'26 d'avance. @solermarc93 maillot jaune virtuel.

A spanish trio on the lead with a 1'26 lead. @solermarc93 is the new provisional yellow jersey.#ParisNice pic.twitter.com/JASeoA1tpO — Paris-Nice (@ParisNice) 11 maart 2018

De drie Spanjaarden hadden een mooie voorsprong van meer dan een minuut. Het sein voor Yates (Mitchelton-Scott) om zijn ploegmaats te laten werken. Want Soler, de best geplaatste van de drie leiders, had maar 37” achterstand in het klassement en was virtueel leider.

Fraile probeerde het nog even alleen vooraan, maar werd snel terug bijgebeend door zijn medevluchters. In de achtergrond was het vooral Trentin die het vuile werk opknapte, hij bracht Yates en co tot op 50”. Op 13km versnelde Ion Izagirre (Bahrain-Merida) uit de achtervolgende groep, Yates ging er nu zelf achteraan. De Brit kreeg de kloof echter niet dicht en Wellens counterde. De man van Lotto-Soudal ging er samen met de Spanjaard vandoor, de gele trui moest passen.

- 12 km

Wellens attaque, et Yates ne peut pas suivre !

Wellens goes wild, and Yates has trouble to catch up ! #ParisNice pic.twitter.com/ZTVmxLspDJ — Paris-Nice (@ParisNice) 11 maart 2018

Ondertussen had moest Soler zijn twee kompanen even laten gaan, maar hij knokte terug. De drie sprintten om de zege, De La Cruz won nipt voor Fraile. In een spannend secondenspel pakte Soler wél de eindzege. Yates slaagde er nog wel in om aan te sluiten bij Wellens en Teuns, maar hij kwam te kort. De bonificatieseconden maakten het verschil, Soler heeft in de eindstand vier seconden voor op Yates.

Tim Wellens en Dylan Teuns grijpen net naast het podium. Eerstgenoemde pakt wel de groene trui mee naar huis. Ploegmaat Thomas De Gendt wint het bergklassement.

Foto: hc

- Uitslag -

1. David De La Cruz (Sky) in 2u23’06”

2. Omar Fraile (Astana) z.t.

3. Marco Soler (Movistar +3”

4. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) +38”

5. Tim Wellens (Lotto-Soudal) z.t

- Eindstand -

1. Marco Soler (Movistar) in 30u22’41”

2. Simon Yates (Mitchelton-Scott) +4”

3. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) +14”

4. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) +16”

5. Tim Wellens (Lotto-Soudal) z.t.

6. Dylan Teuns (BMC) +32”

7. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) + 44”

8. Alexis Vuillermoz (AG2R) + 1’54”

9. David De La Cruz (Sky) + 2’15”

10. Felix Grosschartner (Bora-hansgrohe) + 2’35”

Une victoire d'étape de prestige pour David De La Cruz !

Prestigious stage win for David De La Cruz! #ParisNice pic.twitter.com/R0b2wiKhAs — Paris-Nice (@ParisNice) 11 maart 2018