Blogster weigert haar litteken nog langer weg te stoppen na buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Reisblogster Olive Cook werd tijdens een tripje in Mexico plots onwel. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en eenmaal daar bleek er sprake te zijn van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Een jaar later vertelt ze nu op Instagram over dat pijnlijk voorval dat ze maar nipt overleefde en ze wil zo het taboe helpen doorbreken. "Aan iedereen die hetzelfde heeft meegemaakt, weet dat je niet alleen bent."

Ongeveer een op de honderd zwangerschappen resulteert in een buitenbaarmoederlijke. Bovendien kan dat soms fataal aflopen. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kan bijvoorbeeld de eileider scheuren. Dat is ook wat Olive Cook overkwam en daarom wil ze er voor waarschuwen. Tijdens een vakantie in Mexico moest ze in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd worden met hevige pijn en werd er met spoed geopereerd. Volgens de dokters had ze maar een half uur meer te leven als ze er niet op tijd waren bijgeweest.

Vandaag zijn we een jaar later en de enige getuige van dat bijna fatale voorval is een groot litteken op haar buik. Niet dat ze niet meer worstelt met haar is overkomen, maar ze draagt dat litteken nu wel met trots. Op Instagram wil ze dan ook alle andere vrouwen die het is overkomen een hart onder de riem steken.

Eenzaam

"Vorig jaar had ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, met maar een half uur meer te leven moest ik met spoed geopereerd worden om de gescheurde eileider en bloedklonters te verwijderen", klinkt het. "Na de operatie voelde ik me zo eenzaam, dacht ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en dat niemand zou begrijpen hoe kwetsbaar ik me voelde. Maar telkens opnieuw kon ik mezelf oprapen dankzij de steun van mijn vrienden en familie, terwijl ik vaak dacht dat ik me maar beter gewoon kon overgeven aan de angst."

Drastisch veranderd

"Deze ervaring heeft mijn leven drastisch veranderd, en dat in positieve zin. Het toonde me wat ik waardeer in het leven en hoeveel ik van mezelf en de mensen om me heen hou. Ik ben nog steeds alles aan het verwerken en soms krijg ik het nog altijd moeilijk, maar nu wil ik dit verhaal graag delen. Aan iedereen die hetzelfde heeft meegemaakt, weet dat je sterk bent en dat je niet alleen bent. Laat ons elkaar steunen en graag zien, onze lichamen, littekens en alles wat erbij hoort. Nu ik er steeds beter over kan praten, beloof ik dat ik alles zal doen wat ik kan om er meer bewustzijn rond te creëren."

