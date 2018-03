Khloé Kardashian deelt tips om er 'verdomd mager' uit te zien, maar dat loopt fout af

Op haar app en Twitter heeft Khloé Kardashian vijf tips gedeeld om er 'verdomd mager' uit te zien op foto's. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar heel wat van haar volgers vinden het vreselijk dat ze zulke tips deelt. "Waarom gebruik je je platform niet om mensen aan te moedigen om te leren houden van wie ze zijn", klinkt het onder meer.

Khloé Kardashian (33) worstelt al jarenlang met haar gewicht en een tijdje geleden nog liet ze weten dat haar familie haar onder druk had gezet om kilo's te verliezen omdat ze anders het imago van de Kardashian-Jenner clan al te zeer zou beschadigen. Die opmerkingen hadden haar naar eigen zeggen flink gekwetst. Net daarom heeft ze zich nu de woede van heel wat van haar volgers op de hals gehaald.

Ze deelde namelijk vijf tips om er op foto's zo mager mogelijk uit te zien. Zo raadt ze onder meer het vogelperspectief aan en draag je volgens haar beter zwarte kleding of verticale strepen. Wat het poseren zelf betreft, zet je je handen best op je heupen en trek je schouders naar achter.

Heel wat van haar fans vinden dat ze net anderen zou moeten inspireren om er gewoon uit te zien zoals ze zijn in plaats van graatmager. "Ik ben het hier niet mee eens, iedereen ziet er mooi uit op zijn manier. Mensen moeten er op Instagram helemaal niet dun uitzien. Ik hou van je als persoon Khloé, maar hier hou ik niet van", klinkt het onder meer. "Dit is gewoon teleurstellend en ik had beter van jou verwacht."

I got you boos!! ?? https://t.co/9iIWetwvkC — Khloé (@khloekardashian) 9 maart 2018

Why don’t you try and use your platform to encourage people to be themselves? I don’t agree with “5 hacks to look thin AF in pics” everyone is beautiful in their own way. people don’t need to look thin just for Instagram. I really like you as a person Khloé but don’t like this. — ??Elle | 17 ?? (@Just_AnotherHB) 9 maart 2018

This is so problematic. Influencers like you should be promoting people loving themselves instead of trying to change their appearance for photos. I expected better. — Ella (@artistiqwalrus) 9 maart 2018

Not something you should be promoting. Maybe 5 hacks to start living your healthiest, happy, best AF life...nah? — Dee (@deehudsy) 9 maart 2018

Oh boy, terrible piece of content. For someone who promotes body confidence (and you do so very well), this is disappointing... — Lauren Haxell (@LaurenHax) 9 maart 2018