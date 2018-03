Opnieuw beelden gelekt van ‘Temptation Island’, dit keer van hysterische Deborah

Nadat er eerder beelden van haar vriendje Tim werden gelekt, is er nu een filmpje opgedoken van Deborah. Daarop is te zien hoe ze helemaal instort na het kampvuur op 'Temptation Island'.

Tim hield enkele afleveringen vol dat hij zou trouwen met zijn Deborah na 'Temptation Island' en daarom hondstrouw zou blijven, maar uit beelden die eerder zijn gelekt bleek al dat hij toch een scheve schaats rijdt met een verleidster. En die beelden heeft natuurlijk ook zijn vriendin te zien gekregen tijdens een kampvuur.

Nu zijn ook fragmenten opgedoken van een hysterische Deborah, dertig minuten na dat bewuste kampvuur. "Ik haat hem. Ik haat hem zo", klinkt het onder meer. Ook dat filmpje zal pas in de negende of tiende aflevering te zien zijn. Ondertussen zijn alle afleveringen van het huidige seizoen al online op een Nederlandse website beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk.