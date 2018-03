Japanner Okamoto wint eerste rit in Ronde van Taiwan

????Hayato Okamoto of ???? @JCF_cycling wins stage 1 of ???? #TourdeTaiwan pic.twitter.com/TiT8p8Q7YP

Hayato Okamoto (Aisan Racing Team) heeft zondag de eerste rit in de Ronde van Taiwan op zijn naam geschreven. De 22-jarige Japanner is meteen de eerste leider in het algemene klassement.

De Zuid-Koreaan Seo Joon-yong strandde na een rit van 83,2 kilometer in en rond Taipei op de tweede stek in de massasprint. Brons was voor de Nederlander Raymond Kreder.

Maandag krijgen de renners, opnieuw in de buurt van Taipei, een rit van 120 kilometer voor de kiezen. De Ronde van Taiwan telt in totaal vijf etappes en loopt tot donderdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Benjamin Prades.

- uitslag -

1. Hayato Okamoto (Jap/Aisan Racing Team) de 83,2 km in 1u48:55

2. Seo Joon-yong (ZKo) z.t.

3. Raymond Kreder (Ned)

4. Rei Onodera (Jap); 5. Edwin Avila (Col); ... 25. Lennert Teugels; 39. Cedric Raymaeckers; 60. Gianni Marchand; 61. Brecht Ruyters; 75. Michiel Dieleman; 96. Jimmy Janssens

- Stand -

1. Hayato Okamoto (Jap/Aisan Racing Team) de 83,2 km in 1u48:55

2. Mario Vogt (Dui) op 0:02

3. Simon Pellaud (Zwi) 0:03

4. Seo Joon-yong (ZKo) 0:04; 5. Raymond Kreder (Ned) 0:06; ... 28. Lennert Teugels 0:10; 41. Cedric Raymaeckers; 60. Gianni Marchand; 61. Brecht Ruyters; 74. Michiel Dieleman; 94. Jimmy Janssens