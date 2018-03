Amerikaanse student verbaast en breekt wereldrecord 400 meter indoor

Norman, de wereldkampioen op de 200 meter voor junioren, liep 5 honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord (44.57). Dat was in maart 2005 gevestigd door een andere Amerikaan, Kerron Clement, ook tijdens universiteitskampioenschappen.

Het was pas de derde keer dat Norman meeliep in een finale op de 400 meter indoor.

