Mogelijk een tweede wolf in Limburg: “Gedrag komt niet overeen met Naya”

Bree / Rotem - Bij twee schapenhouders in Bree en Rotem werd zaterdagmiddag een dood schaap aangetroffen. Het team van Welkomwolf.be ging onmiddellijk ter plaatse en nam DNA-stalen af. Volgens expert Jan Loos is de doodsoorzaak meer dan waarschijnlijk toe te schrijven aan een wolf. En mogelijk niet aan Naya.

Tussen donderdagochtend en zaterdagmiddag ontving het meldpunt Welkomwolf.be diverse meldingen over waarnemingen van een wolf bij daglicht, eerst in de omgeving van Wijchmaal-Peer en vervolgens in Dilsen, Stokkem en Meeswijk. “De laatste drie betroffen zichtwaarnemingen die qua timing perfect matchen met elkaar”, vertelt Jan Loos. “Ook de dode schapen in Bree en Rotem komen overeen met een mogelijke verplaatsing van diezelfde wolf.”

Wat echter helemaal nieuw is aan de zichtwaarnemingen, is dat ze plaatsvonden in een bebouwde omgeving midden op de dag. Dit lijkt volgens Loos moeilijk te rijmen met het gedrag van de superschuwe wolvin Naya zoals we dat tot nog toe kennen. “Naya ‘woont’ al bijna 2 maanden tussen 400 schapen in Leopoldsburg zonder er één poot naar uit te steken. Dat is ons vrijdag nog bevestigd door herders Henk en Lief die de schapen inzetten voor begrazing op het Kamp van Beverlo.”

Maasvallei

Mocht het om een tweede wolf gaan, dan vermoedt Jan Loos dat die vanuit Nederland komt. In Nederlands Limburg waren er de voorbije week meldingen van een wolf in onder meer Lottum, Venlo en Heythuysen. “Het gaat bovendien om een exemplaar dat het af en toe op schapen gemunt heeft”, aldus Loos. “In combinatie met de waarnemingen bij ons, zouden die kunnen leiden tot de conclusie dat een wolf van het noorden naar het zuiden door de Maasvallei trekt.”

Er loopt dus mogelijk een tweede wolf rond in Limburg. “Stel dat de waarnemingen in Peer, dat relatief dichtbij Leopoldsburg ligt, toch een hond of Naya betroffen, dan vormen de andere waarnemingen een traject dat mooi aansluit op de Maasvallei. In dat geval zou er minstens tijdelijk een tweede wolf in Vlaanderen kunnen zijn.”

Het is wachten op de gegevens van de halsbandzender van Naya om te weten of zij de schapen doodde of niet.