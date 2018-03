Een buffel mag, stokstaartje niet: welke (exotische) dieren kunt u nog als huisdier houden?

Opglabbeek -

Het was de week van de exotische beestenverhalen. Zo kon u in uw krant lezen hoe een koppel uit Oud-Turnhout dagelijks ritjes op zijn kameel maakt. Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek moest dan weer vijf illegale Afrikaanse katachtigen opvangen. In 2009 voerde België als een van de eerste landen een positieflijst in van zoogdieren die nog als huisdier gehouden mogen worden. Wat mag en wat mag niet meer? En waarom willen mensen per se een stokstaartje als er ook cavia’s bestaan?