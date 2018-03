“Sporen van zenuwgas in restaurant na vergiftiging ex-spion”

Na de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter hebben onderzoekers sporen van het gas in een restaurant gevonden. De ruimte wordt momenteel onderzocht, meldt de BBC. Sergej Skripal (66) en zijn dochter Yulia (33) zouden er vorig weekeinde, enkele uren voor ze instortten op een parkbank in het Zuid-Engelse stadje Salisbury, gegeten hebben.

Onderzoekers gaan er niet van uit dat andere restaurantbezoekers gevaar lopen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat andere gasten iets te maken hebben met het zenuwgas, klinkt het.

De ex-spion en zijn dochter werden vorige zondag in Salisbury aangetroffen met verschijnselen van vergiftiging. De politie zegt dat ze het slachtoffer zijn van een aanslag met zenuwgas. Hun toestand was volgens binnenlandminister zaterdag nog steeds kritiek. Een politieagent die ook gewond raakte, is “zeer ziek”, maar kan praten.