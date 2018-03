Barcelona wint ook zonder Messi makkelijk van Lestienne, Coutinho steelt de show

Barcelona is op speeldag 28 in de Spaanse Primera Division met 0-2 gaan winnen bij Malaga, zonder de pas vader geworden Lionel Messi. Thomas Vermaelen bleef op de bank bij Barça, Maxime Lestienne viel in voor Malaga.

De twee doelpunten vielen in Malaga al in het eerste halfuur. Luis Suárez (15.) opende de score, Philippe Coutinho (28.) verdubbelde die. Bij Malaga kreeg Samuel na 30 minuten rood, maar Barcelona wist daar niet van te profiteren door nog meer doelpunten te maken. Na 61 minuten kwam Lestienne nog meedoen, zonder dat er nog iets aan de uitslag veranderde. Malaga blijft de hekkensluiter in La Liga, Barcelona de primus. Bij Barcelona ontbrak Lionel Messi, hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vader.

