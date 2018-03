Sint-Truiden greep dan wel naast een ticket voor play-off 1, volgens coach Jonas De Roeck zijn er nog voldoende redenen om in het laatste verplichte nummertje voor de start van de play-offs nog een keer alles uit de kast te halen. “We spelen voor 10.000 toeschouwers, tegen de leider, en we kunnen de competitie afsluiten met 40 punten. Dat zou met deze groep een heel knappe prestatie zijn.”

De sterke thuisreputatie van STVV tegen de topploegen is gekend: winst tegen Gent, Standard, Anderlecht en Genk staat al afgevinkt. “Club Brugge is de enige op het lijstje die nog ontbreekt”, knikt De Roeck. “Vijftien op vijftien in eigen huis tegen de topclubs, het zou een mooi rapport zijn. Het zou ook goede reclame zijn met het oog op play-off 2 en volgend seizoen. Bovendien hangt er financieel ook nog wat aan vast als we op plaats acht kunnen eindigen.”

Om het de competitieleider lastig te maken, zal er wel gescoord moeten worden. En net daar wringt het schoentje bij de Kanaries. De statistieken liegen er niet om: één doelpunt in de laatste vijf wedstrijden en samen met KV Mechelen de laagste doelpuntenproductie in eerste klasse, 29 stuks om precies te zijn. “We blijven op afwerking oefenen”, pikt De Roeck in. “Ik zie op training ook zaken die jammer genoeg tijdens de wedstrijd niet lukken. Dat gebrek aan efficiëntie kost ons een plek in play-off 1. Maar ik probeer het positief te bekijken. We missen misschien veel kansen, maar we blijven ook wel elke week gevaar creëren. En dat voor een ploeg die voor het seizoen bij de degradatiekandidaten gerekend werd.”

Compleetste ploeg in België

Dat alles zal moeten meezitten om het de manschappen van Ivan Leko moeilijk te maken, beseft De Roeck ook maar al te goed. “Ze hebben vijf spelers die al zeven keer of meer gescoord hebben. Het gevaar kan dus van alle kanten komen en met Club ben je ook nooit klaar. Bovendien is ook hun bank sterk bezet. Club is de compleetste ploeg van België. Het zal dus niet gemakkelijk worden, maar ik speel liever de laatste thuismatch tegen Brugge dan tegen pakweg Moeskroen.”