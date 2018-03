Zeldzame beelden opgedoken van baby-gorilla in het wild

Mekome, een mama-gorilla uit Congo, heeft een nieuw kleintje gekregen. Het vrouwtje werd op beeld vastgelegd terwijl ze een baby van een week oud met zich meedroeg en voedde.

De Westelijke laaglandgorilla is met uitsterven bedreigd: over de hele wereld zijn er nog maar zo’n 100.000 over. Daarom is het erg zeldzaam dat er nu een kleintje op bewegend beeld is vastgelegd.

Mekome heeft al vijf baby’s gehad, waarvan er maar eentje overleefde. Hopelijk stelt haar nieuwe baby, momenteel nog zonder naam, het goed.