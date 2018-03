Na-Tourcriterium op Circuit Zolder vult leemte Peer en Lommel op

Heusden-Zolder -

Wat al een tijdje in de lucht hing, wordt nu concrete waarheid. In de slipstream van de vorig jaar ter ziele gegane Profronde van Lommel, wordt - vermoedelijk op 6 augustus - een na-Tourcriterium georganiseerd op het Circuit van Zolder. De organisatie is in handen van Karl Haverbeke, de man achter het criterium van Putte. “Maandag houden we een persconferentie, waar we willen uitpakken met een special guest en een wereldprimeur. Ik wil wel al verklappen dat dit evenement veel meer zal zijn dan een avondcriterium door een stadscentrum. We trekken de organisatie open naar een hele dag, waarbij we ook aandacht hebben voor alle vormen van e-mobility. Dat hoeft niet alleen over elektrische fietsen te gaan, ook wagens komen daar aan bod.” De voorbije jaren kwamen een aantal na-Tourcriteria in de problemen. Zo verdwenen zowel Peer als Lommel van de kalender. Haverbeke: “Ook wij moeten nog werken aan het financiële plaatje. Een echte hoofd- of naamsponsor hebben we nog niet, maar we hebben wel tal van partners. Dat neemt niet weg dat we nog altijd hopen op een financiële injectie natuurlijk, maar we zijn al blij dat we maandag onze wereldprimeur kunnen aankondigen. Ook de gemeente Heusden-Zolder zal ons ondersteunen, zij het dan wel logistiek.”