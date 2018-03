Daarom zou de Beringse kolenwasserij beter behouden blijven

Beringen -

Donderdag weten we of de kolenwasserij in Beringen op de lijst komt te staan van de zeven meest bedreigde monumenten in Europa. Paul Boutsen, die zich een activist noemt voor het Limburgse mijnerfgoed, hoopt van wel. “Misschien kan de sloopvergunning die de provincie vorige week heeft afgeleverd aan be-MINE om één gedeelte van de kolenwasserij af te breken, dan nog afgewend worden. Als we de kolenwasserij intact houden, zijn we met het Limburgse mijnerfgoed een wereldspeler. Doen we dat niet, dan spelen we in provinciale.”