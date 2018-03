In het Luikse Oupeye zijn zaterdagochtend geweerschoten gehoord en is een met kogels doorzeefd voertuig aangetroffen. Er is een onderzoek gestart, zo is bij het parket van Luik vernomen.

Op de openbare weg zijn ook kogelhulzen gevonden. In het voertuig zaten geen passagiers.

Het parket van Luik is verwittigd. Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou er zijn geschoten na een ruzie. Er is sprake van gewonden, maar het parket verduidelijkt dat niemand door kogels is geraakt.