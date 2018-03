Melissa maakte die avond één foute beslissing: “Ik leef nog, maar zit gevangen in mijn eigen lichaam”

Een Amerikaanse twintiger doet bijna tien jaar na een verschrikkelijk ongeluk een emotionele oproep. Na een uit de hand gelopen feestje en één foute beslissing, zit de jonge vrouw naar eigen zeggen gevangen in haar lichaam. Ze hoopt dat niemand ooit hetzelfde moet overkomen.

Melissa Ann (27) was 18 toen een horrorcrash haar leven voorgoed veranderde. De tiener uit het Amerikaanse Tallahassee, in Florida, had vier of vijf biertjes gedronken met wat vrienden en kroop achter het stuur van haar pick-up truck. Maar toen liep het grondig fout.

Nadat ze hard moest remmen om een ander voertuig te ontwijken, werd ze door een raam 22 meter weggeslingerd terwijl haar truck vijf keer over de kop ging. Omstanders die afkwamen op het geluid van de crash, vonden Melissa met haar gezicht naar de straat en haar nek zo gedraaid dat haar kin op haar schouder rustte. Haar nek was op vijf plaatsen gebroken en ook haar ruggengraat was geknapt, waardoor ze sindsdien verlamd is aan benen en armen.

Vandaag, bijna tien jaar na de verschrikkelijke avond, heeft Melissa nog altijd geen gevoel meer onder haar nek. Haar armen kan ze een beetje bewegen, maar ze blijft in een rolstoel gekluisterd en volgens dokters heeft ze amper 1 tot 2 procent kans op herstel. Melissa geeft nu lezingen op scholen in de hoop dat niemand meer dezelfde fout zou maken.

“Ik wil zeker zijn dat niemand anders dit ooit hoeft mee te maken, en dat niemand ooit zo’n slechte beslissing maakt”, vertelt ze. “Mensen zien me en hebben meteen een beeld van de impact van dronken rijden. De meeste mensen realiseren zich misschien wel dat ze erdoor kunnen sterven, maar beseffen niet dat ze op een dag wakker kunnen worden, gevangen in hun eigen lichaam.”

“De andere boodschap die ik wil overbrengen is die van hoop. Dat is mijn favoriete woord. Ik heb misschien maar 1 of 2 procent kans op herstel; maar het is niet dat ik 0 procent kans heb. Dat geeft me de kracht om te hopen.”

Relatiebreuk

Weten dat ze zelf de beslissing maakte, dat ze zich dit zelf heeft aangedaan, is voor Melissa een harde pil om te slikken. De avond was 9 jaar geleden nochtans onschuldig begonnen. Melissa had net een relatiebreuk achter de rug en was de avond voordien uitgeweest met een vriendin. Drinken stond dus helemaal niet op haar planning. Tot ze op een feestje bij iemand thuis verzeild raakte en besloot deel te nemen aan een onschuldig spelletje beer pong.

Om 1 uur - het uur dat Melissa met haar ouders had afgesproken - belde ze naar huis om te zeggen dat ze zou blijven slapen. Maar ze veranderde van gedacht en besloot om 3 uur ’s nachts toch naar huis te rijden. “Ik wilde in mijn eigen bed gaan slapen en ik kende sommige kerels op het feestje niet”, herinnert ze zich. “Ik voelde me tipsy, maar was niet aan het waggelen of over mijn woorden aan het struikelen.”

“Waarom ik?”

Melissa stapte in haar auto en nam een vriendin mee - beiden zonder hun veiligheidsgordel aan te doen. Na die avond zou niets meer hetzelfde zijn. Haar vriendin kwam er als bij wonder met een gebroken ruggenwervel en staartbeen van af, maar Melissa was er veel erger aan toe. Ze bleef tien dagen in een coma, aan een beademingsapparaat. Daarna wachtten nog maanden revalidatie. En een leven zonder gevoel onder haar nek.

“De beslissing die ik die avond maakte - drinken en rijden - is een beslissing die iedereen die ik ken in zijn of haar leven weleens maakt. Ik deed niets slechter dan iedereen en dus dacht ik ‘Waarom ik?’.”

“Uiteindelijk waren het mijn mama en papa die zeiden: ‘Melissa, je moet je leven weer oppikken.’ Nu wil ik zo veel mogelijk mensen proberen te bereiken, om hen te helpen zodat ze niet in dezelfde situatie zouden belanden.”