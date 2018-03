Matthias Casse pakt zilveren plak op GP judo in Agadir, Roxane Taeymans wordt vijfde

Matthias Casse heeft zaterdag in de categorie -81 kg zilver veroverd op de Grand Prix judo in het Marokkaanse Agadir (WorldTour). Casse verloor in de finale van de Turk Vedat Albayrak, met ippon. Roxane Taeymans van haar kant pakte een vijfde plek bij de vrouwen tot 70 kg.

De 21-jarige Casse, juniorenwereldkampioen en nummer achttien op de wereld in zijn categorie, won achtereenvolgens van de Puertoricaan Adrian Gandia (IF 164), met een waza-ari, de Kroaat Dominik Druzeta (IJF 29), met ippon, en de Duitse vice-Europees kampioen Dominic Ressel (IJF 12), met waza-ari. In de finale wachtte voor Casse de Turk Vedat Albayrak (IJF 41). Die eindstrijd werd een afknapper voor Casse. Na een vroege waza-ari kreeg hij in het slot ook nog een ippon te verwerken. Het is voor Casse de tweede medaille op een WorldTour-toernooi, na brons vorig jaar in Den Haag.

In de categorie tot 70 kg ging Gabriella Willems (IJF 44) eruit in de herkansingen. Ze verloor van de Zwitserse Alina Lengweiler (IJF 86), met waza-ari. Voordien had Willems wel gewonnen van de Duitse Sarah Maekelburg (IJF 90), met ippon, alvorens onderuit te gaan tegen de Puertoricaanse vicewereldkampioene Maria Perez (IJF 11). Willems pakte vorige week nog brons op de European Open in Warschau.

Diezelfde Maria Perez schakelde in de halve finales Roxane Taeymans uit. De Antwerpse had voordien wel twee keer kunnen zegevieren, tegen achtereenvolgens de Marokkaanse Meriam Aourz (IJF 133), met ippon, en de Zwitserse Alina Lengweiler (IJF 86), eveneens met ippon. In haar partij voor het brons verloor Taeymans met twee bestraffingen ene en waza-ari van de Duitse Szaundra Diedrich (IJF 34). Onze landgenote pakte vorige maand op de Grand Prix in Tunis zilver, haar eerste prestatie van die orde op het hoogste niveau.

Joachim Bottieau (-90 kg) ten slotte komt zondag op de tatami. Kenneth Van Gansbeke werd vrijdag zevende in de categorie tot 66 kg.