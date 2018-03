Dylan Teuns: “Misschien had ik moeten meegaan met Yates”

Met een tweede plek op de aankomst bergop van zaterdag in Parijs-Nice bewees de 26-jarige BMC-renner Dylan Teuns dat hij ook op langere klimmen zijn mannetje kan staan.

“Ik ben goed op korte en steile klimmen”, legde de Limburger na afloop uit. “Maar als een lange beklimming echt steil wordt, en steile met vlakkere stukken afwisselt, is het niet zo goed voor me. Dus lagen de lange, gelijkmatige klimmen zoals vandaag me veel beter. Het tempo dat werd opgelegd was heel goed. Ik zat in de eerste helft van de groep en had vertrouwen in mijn benen en hoe ik me voelde.”

laden.....

“Ik wist dat er iets zou gebeuren in de laatste vier kilometer, maar ik dacht dat het misschien nog te ver voor de streep was om iets te proberen”, vervolgde Teuns. “Uiteindelijk zou ik misschien Simon Yates moeten volgen hebben, want hij viel aan op een goed moment. Zelf viel ik twee keer aan. De eerste keer waren Wellens, Gorka Izagirre en Henao aan het achtervolgen en zaten ze vrij dicht, dus vertraagde ik wat. Nadien viel ik een tweede keer aan. Ik zag dat ik een gat had geslagen en bleef vervolgens doorgaan zonder nog om te kijken.”

Met nog één rit te gaan in deze Parijs-Nice staat Teuns vijfde in de tussenstand. “Normaal ligt de rit van zondag mij wel. Het is een kortere, maar harde rit. Ik weet niet wat ervan te verwachten, maar het gaat altijd op en af dus het zal van bij de start een zware koers worden.”