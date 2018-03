Bart Swings opent WK schaatsen allround met veertiende plek op 500 meter

Bart Swings is tijdens de wereldtitelstrijd schaatsen voor allrounders in Amsterdam op de 500 meter als veertiende geëindigd. Op de openluchtbaan van het Olympisch Stadion noteerde Swings een tijd van 37.96 seconden.

Daarmee was de winnaar van olympisch zilver op de massastart bijna een seconde langzamer dan de verrassende nummer één, de Nederlander Patrick Roest (36.97). De tweede plaats was voor de Pool Konrad Niedzwiecki (37.00) en de derde voor Haralds Silovs uit Letland (37.04).

Met de Deen Vikor Hald Thorup (39.58) vormde Swings op de 500 meter het eerste paar. Was er op de eerste dag van de WK, toen alleen de vrouwen schaatsten, sprake van voortdurende regen en wind, dan was het op zaterdag droog bij een temperatuur van 14 graden en was er minder wind.

Op de grote favoriet, titelverdediger Sven Kramer, verloor Swings 0,55 seconden. Een jaar geleden, toen Swings in Hamar vijfde in het eindklassement werd, was dat 0,46 seconden. Swings, die zichzelf medaillekansen in het klassement toedicht, schaatst in de avonduren nog de 5000 meter tegen de Nederlandse kampioen, debutant Marcel Bosker.