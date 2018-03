Waarom niemand nog wil samenwerken met slachthuisgroep Verbist

Bastogne - Colruyt, Carrefour, Renmans en de Franse groep Auchan die de samenwerking met Verbist opschorten. En Delhaize dat de groep voor altijd aan de deur zet en schadeclaims indient nadat gebleken was dat invriesdata vervalst zouden zijn. Het tweede schandaal in amper één jaar tijd dreigt niet te overziene gevolgen te hebben voor een van de grootste slachthuisgroepen in ons land. “Rooskleurig ziet het er niet uit”, zegt Michael Gore van sectorfederatie Febev. Zaakvoerder Louis Verbist meent dat zijn bedrijf gezocht wordt.

Verbist is een naam binnen de sector. Eén op de vier runderen die in ons land geslacht worden, passeren bij hen. Vijfhonderd man is er aan de slag in hun vier slachthuizen. Een bedrijf in groei ...