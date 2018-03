Bart Claes herverkozen als voorzitter Vlaams Belang Jongeren

De 28-jarige Bart Claes is herverkozen tot voorzitter van Vlaams Belang Jongeren. Dat meldt de jongerenafdeling van de partij.

Zowat 160 leden van de jongerenafdeling verkozen Claes opnieuw tot voorzitter op een ledencongres met als thema “Cultuurstrijd”. Als gastspreekster was de Canadese rechtse internetactiviste Lauren Southern aanwezig.

De herverkozen jongerenvoorzitter zei in zijn toespraak dat de politieke strijd niet enkel in de parlementen wordt gestreden, maar ook in de dagelijkse leefomgeving van iedereen. Ook haalde hij uit naar de media. “De mainstream media kunnen onze ideeën vervormen, ze kunnen ons negeren - maar dankzij sociale media en onze rechtse tegencultuur bereiken we de Vlaming vandaag zelf, ongefilterd, ongecensureerd. Hun hegemonie over de waarheid is afgelopen”, klonk het.

Southern en Claes hadden het in hun toespraken ook over wantoestanden waarmee de blanke boeren in Zuid-Afrika kampen.