Eupen rekent ook op cruciale laatste speeldag niet op Mbaye Leye

Eupen neemt Mbaye Leye niet op in de selectie voor de laatste speeldag. De aanvaller valt zo voor de tweede week op een rij naast de ploeg. Eupen speelt zondag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Moeskroen, het flirt met de degradatie. Eupen moet winnen en hopen dat KV Mechelen een misstap begaat tegen Waasland-Beveren.

“Er is geen probleem Leye, er is wel het probleem van een club die moet overleven. Ik kijk naar de dynamiek van de groep niet naar één speler”, aldus trainer Makelélé eerder deze week. “Ik heb vier spelers die in de spits kunnen staan en die kunnen scoren”, legt de trainer uit. “Twee of drie van hen zullen spelen, maar nogmaals ik zie geen probleem Leye. Het zijn de journalisten en de kranten die er een probleem van maken. Wij concentreren ons gewoon op het behoud.”