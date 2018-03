Landa zegeviert in koninginnenrit Tirreno-Adriatico, Thomas is leiderstrui kwijt na pech

Mikel Landa (Movistar) heeft de vierde etappe in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Spanjaard ontbond zijn duivels in de laatste kilometer, bergop richting Sassotetto. Hij liet onder meer Ben Hermans (Israel Cycling Academy), die meedeed tot de laatste kilometer, achter. Geraint Thomas (Sky) is leider af na materiaalpech. Damiano Caruso (BMC) is de nieuwe leider. Tiesj Benoot is de nieuwe beste jongere.

Geen rust voor de renners in Italië op deze zaterdag, want rond 10u30 werd het startschot gegeven voor de koninginnenetappe tussen Foligno naar Sassotetto, 219 km lang en met een lastige slotklim bij de streep. Maar liefst 14 kilometer lang, gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent met een uitschieter tot 12 procent.

Zes renners kozen al snel het hazenpad, met daarbij ook de bergkoning van deze Tirreno. Nicola Bagioli (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) kreeg het gezelschap van Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Aleksander Vlasov (Gazprom - RusVelo), Antoine Duchesne (Groupama - FDJ), Krists Neilands (Israel Cycling Academy) en Jacopo Mosca (Wilier Triestina - Selle Italia). Zij fietsten zo’n 6 minuten voorsprong bij elkaar.

Opgave Dumoulin

In het peloton bleef het lang rustig, maar na zo’n 60 kilometer wedstrijd zorgde Tom Dumoulin wel voor spijtig nieuws. Na een valpartij stapte de Giro-winnaar van 2017 uit koers. De schade leek wel mee te vallen, maar Dumoulin sukkelde deze week al met een keelontsteking. Opnieuw een domper voor Sunweb. Eerder deze week verloor de Duitse wielerploeg al Simon Geschke en Søren Kragh.

An update from our team physician after @tom_dumoulin's #TirrenoAdriatico crash. "Tom has sustained multiple bruises and abrasions to his chest, hand, arm and leg. With no fractures, hospital treatment is not needed." — Team Sunweb (@TeamSunweb) March 10, 2018

De etappe kabbelde daarna rustig verder, want het peloton - met Team Sky voorop - zat met de spreekwoordelijke rekenmachine te rekenen. De voorsprong niet te groot laten worden en tegelijk de kopmannen veilig naar de voet van de slotklim brengen, dus. Met nog 20 kilometer te gaan ging het tempo in het peloton dan eindelijk de hoogte in, dat betekende voor heel wat renners de doodsteek. Ook de vluchters merkten het verschil: hun voorsprong zakte onder de drie minuten.

Benoot en Hermans

Door het hoge tempo van Astana werden de vluchters uiteindelijk ingerekend, maar ook het peloton werd steeds kleiner. Peter Sagan liet zowaar lopen, maar Tiesj Benoot en Ben Hermans wel goed voorin mee peddelen. Benoot zat in het wiel van Primoz Roglic, de ritwinnaar van vrijdag, maar dat bleek helaas geen goeie plaats. De Sloveense ex-schansspringer tikte na een onzorgvuldigheid het achterwiel van zijn voorganger aan en ging tegen het asfalt. Benoot en Jungels bleven maar net recht, maar moesten vervolgens wel een gaatje dichtrijden.

#TirrenoAdriatico @rogla crashed during the final ascent of the day. He looks fine, but he's no longer part of the front of the peloton pic.twitter.com/plxVTiZKWC — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) March 10, 2018

Met nog vijf kilometer te gaan stak Miguel Ángel López (Astana Pro Team) als eerste het vuur aan de lont. De Colombiaan, op 1’13” in de stand, moest wel iets proberen, maar de aanval werd door Fabio Aru (UAE Team Emirates) teniet gedaan. Ook Ben Hermans toonde zijn benen in het gebergte, de kopman van Israel Cycling Academy pikte puik in aan het wiel van Aru. Zo kregen we een vierkoppige kopgroep in de laatste drie kilometer: Ben Hermans, Fabio Aru, Rafal Majka en Mikel Landa.

Drama voor Sky

Tiesj Benoot bleef eenvoudig in het achtervolgende groepje, maar voor Chris Froome bleek de finish toch te lastig. De Brit van Team Sky loste en liet begaan. Nog niet de beoogde vorm, of teveel last van de extrasportieve beslommeringen? De tijd zal het uitwijzen. Maar Team Sky bleef in de hoek waar de klappen vielen, want even later stond ook Geraint Thomas, de leider, met de voet aan de grond na materiaalpech. Zo moest Chris Froome nog vol aan de bak om de schade voor Thomas te beperken.

Voorin bleef het kwartet ondanks enkele speldenprikken lang bijeen. Op 200 meter van de meet plaatste Mikel Landa zijn beslissende versnelling, hij bezorgde Movistar een mooie zege in deze koninginnenrit. Thomas finishte uiteindelijk op veertig seconden, hij moet de leiderstrui afgeven aan Damiano Caruso (BMC). Tiesj Benoot eindigde als zesde en is de nieuwe beste jongere in het klassement.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Caruso terug in de leiderstrui: “Morgen kansen voor mij en Greg”

“Ik had niet echt verwacht hier weer in de leiderstrui te staan”, aldus Caruso, die na de ploegentijdrit op dag 1 ook al de leiderstrui had mogen dragen voor een dag, na afloop. “Maar ik voelde me goed op de slotklim dus ik dacht wel dat ik een hele goeie wedstrijd zou kunnen rijden. En dat was het ook, want de leiderstrui nemen is fantastisch.”

Caruso heeft een seconde voorsprong op Michal Kwiatkowski en elf op Wilco Kelderman. “Morgen hebben we weer een zware rit, we zullen wel zien wat er dan gebeurt. Drie keer de muur van Filottrano beklimmen, dat wordt erg zwaar. Dat moet mij en Greg Van Avermaet liggen. Hopelijk kan de ploeg me in een goeie positie afzetten. Maar eerst wil ik hiervan genieten.”

Uitslag:

1. Mikel Landa

2. Rafal Majka - z.t.

3. George Bennett - z.t.

4. Fabio Aru +6”

5. Ben Hermans +6”

6. Tiesj Benoot +6”

7. Romain Bardet +6”

8. Wilco Kelderman +6”

9. Adam Yates +6”

10. Rigoberto Uran +6”

Algemeen klassement:

1. Damiano Caruso (BMC)

2. Michal Kwiatkowski (Sky) +1”

3. Wilco Kelderman (Sunweb) +11”

4. Mikel Landa (Movistar) +20”

5. Geraint Thomas (Sky) +26”

6. Rigoberto Uran (Education First-Drapac) + 31”

7. George Bennett (LottoNL-Jumbo) +33”

8. Davide Formolo (BORA-hansgrohe) +34”

9. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) +36”

10. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) +41”

Foto: Photo News