Van der Poel mist maar nipt het podium na sterke inhaalrace in eerste WB-manche mountainbiken

Een huzarenstukje was het, wat Van der Poel in de eerste ronde liet zien in Stellenbosch. De Nederlander moest van de 47e plek vertrekken, maar in de tweede ronde reed hij al doodleuk rond in het groepje leiders dat zes man groot was.

What a start of Mathieu van der Poel in the World Cup in Stellenbosch. He started from 47th position and is with the six leaders halfway lap two! #mtbworldcup #stellenbosch pic.twitter.com/l1jDWQjGHP