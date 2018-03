Mikaela Shiffrin wint WB-slalom van Ofterschwang en pakt eindzege

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag de slalom in de alpijnse ski in het Duitse Ofterschwang op haar naam geschreven. De Amerikaanse verzekert zich zo, voor de vijfde keer in zes jaar, van de eindzege in het onderdeel. Shiffrin is sinds vrijdag al eindwinnares van de algemene wereldbeker alpijnse ski.

Shiffrin bleef in Ofterschwang de Zwitserse Wendy Holdener en de Zweedse Frida Hansdotter voor.

In de slalomstand kan de Amerikaanse met 880 punten niet meer bijgebeend worden door eerste achtervolgster Petra Vlhova. De Slowaakse telt 655 punten. Er staat nog een slalom op de agenda, op 17 maart in het Zweedse Åre, maar die is dus voor de eer.

Ook in de algemene wereldbeker stand is Shiffrin (1.673 punten), met nog vier wedstrijden te gaan, al zeker van de eerste plek. Holdener (1.050 punten) volgt als tweede, voor Vlhova (814).

Foto: AFP

- Uitslag slalom:

1. Mikaela Shiffrin (VSt) 1:49.10 (54.25+54.85)

2. Wendy Holdener (Zwi) 1:49.19 (54.71+54.48)

3. Frida Hansdotter (Zwe) 1:49.82 (54.69+55.13)

4. Petra Vlhova (Svk) 1:49.97 (54.90+55.07)

5. Katharina Gallhuber (Oos) 1:50.05 (54.55+55.50)

6. Bernadette Schild (Oos) 1:50.25 (54.64+55.61)

7. Anna Swenn-Larsson (Zwe) 1:50.72 (55.53+55.19)

. Erin Mielzynski (VSt) 1:50.72 (55.40+55.32)

9. Michelle Gisin (Zwi) 1:50.82 (55.56+55.26)

10. Katharina Liensberger (Oos) 1:50.92 (55.88+55.04)

...

- WB-stand slalom (na 11 van de 12 manches):

1. Mikaela Shiffrin (VSt) 880 ptn (WINNAAR)

2. Petra Vlhova (Svk) 655

3. Wendy Holdener (Zwi) 625

4. Frida Hansdotter (Zwe) 621

5. Bernadette Schild (Oos) 418

...

- Algemene WB-stand (na 35 van 39 manches):

1. Mikaela Shiffrin (VSt) 1673 ptn (WINNAAR)

2. Wendy Holdener (Zwi) 1050

3. Petra Vlhova (Svk) 864

4. Viktoria Rebensburg (Dui) 847

5. Ragnhild Mowinckel (Noo) 815

6. Tina Weirather (Lie) 811

7. Michelle Gisin (Zwi) 778

. Sofia Goggia (Ita) 778

9. Frida Hansdotter (Zwe) 757

10. Federica Brignone (Ita) 727

...