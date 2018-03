"Vrouwen hebben niets te zoeken in de Formule 1"

Carmen Jorda heeft voor een relletje gezorgd door te stellen dat vrouwen niets te zoeken hebben in de Formule 1. De uitspraak komt op een moment dat de veelbesproken grid girls uit de Formule 1 zijn verdwenen. Jorda stelt echter dat vrouwen ook als racepiloot niets te zoeken hebben in de Formule 1.

Vrouwen als racepiloot in de Formule 1, daarvoor moeten we al teruggaan naar 1976 en Lella Lombardi in de GP van Oostenrijk. Nadien gaapt de grote leemte en blijft het bij onder andere oefensessies voor Susie Wolff bij Williams en Carmen Jorda die 'ontwikkelingsrijdster' was bij het Lotus F1 team.

Nadien kreeg Jorda, ook wel bijgenaamd 'de blonde in het shortje' omwille van haar opvallende présences in short naast het circuit, ook nog een rol bij het Renault Sport Formule 1-team. Het mag echter duidelijk zijn dat Jorda vooral door haar looks en niet door haar racetalent in de spotlights komt te staan.

Carmen Jorda heeft als ontwikkelingsrijdster bij het Lotus F1 team enige ervaring in het F1-wereldje. Bovendien werd ze in 2017 officieel lid van de vrouwencommissie van de FIA. Jorda meent echter dat vrouwen niets te zoeken hebben in de Formule 1 omdat ze op fysiek vlak niet kunnen wedijveren met de mannen.

"In ben ervan overtuigd dat vrouwen resultaten kunnen behalen in karting, Formule 3, Formule E en GT, maar niet in Formule 1 en 2. Daarin is, volgens mijn ervaring, onze fysieke handicap te groot tegenover mannen."

"Dat is ook de reden waarom we geen vrouwen in de Formule 1 zien en het ook lijkt alsof de complete autosportwereld door mannen wordt gedomineerd. Het is echter net de bedoeling om de sport toegankelijker te maken voor de vrouwen, net zoals dat ook bij andere sporten gebeurt."

Jorda voegde er nog fijntjes aan toe dat "vrouwen beter voor de fysiek minder veeleisende Formule E kiezen". De Formule E is de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Onlangs testte Carmen Jorda met een Formule E-bolide in Mexico.

De uitspraken van Jorda schoten overduidelijk in het verkeerde keelgat bij voormalig F1-piloot Jenson Button. De F1-wereldkampioen van 2009 reageerde geagiteerd op de uitlatingen van Jorda.

Oh Carmen, you’re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being ???½ enough to drive a race car! She’d kick my butt in the gym & she’s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg — Jenson Button (@JensonButton) March 6, 2018

"Oh Carmen, met dit soort commentaar help je de echte vrouwelijke racepiloten niet. Vraag maar eens aan Danica Patrick of ze sterk genoeg is om met een racewagen te rijden! In de gym zou ik het onderspit delven en ze is waarschijnlijk even sterk als al de huidige F1-piloten op de grid. De fysieke barrière is niet jouw probleem, Carmen." aldus Button op twitter.

Danika Patrick bouwde een succesvolle carrière uit in de Amerikaanse Indycar. In het verleden werd al regelmatig geopperd dat Danica Patrick één van de weinige vrouwen is die op een competitief niveau zou kunnen meedoen in de Formule 1.

Geheel weg uit de Formule 1 zijn de vrouwen echter niet. Onlangs promoveerde het Zwitserse Sauber F1 team nog de Colombiaanse Tatiana Calderon tot officiële testpilote van het team. Sommigen zien daarin het bewijs dat vrouwen wel degelijk mogen dromen van een racezitje in de Formule 1, anderen menen dan weer dat het gewoon om promotionele redenen wordt gedaan.

Feit blijft wel, het zal nog enige tijd duren alvorens we opnieuw een vrouw als racepilote op de startgrid van de Formule 1 zullen zien staan ...

