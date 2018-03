Hormoonverstoorders zitten overal en ze schaden uw gezondheid: dit kunt u er tegen doen

Niets doen is geen optie. Dat staat in een nieuw ­rapport van de Belgische Senaat over de gevaren van hormoonverstoorders: ­chemische stoffen in onder meer speelgoed en cos­metica die schadelijk zijn voor de mens. Ze zijn gelinkt aan vruchtbaarheids­problemen, ziekten zoals alzheimer en zelfs kanker. “Zo duidelijk en zo groot als bij roken zijn de effecten niet”, zegt ­toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Toch is er voldoende ­reden om zo voorzichtig mogelijk te zijn.”

Bisfenol A in onze brillen, computers én kasticketjes. Ftalaten (of week­makers) in plastic. Pesticiden op onze groenten: de lijst met verdachte chemische stoffen in producten die we dagelijks gebruiken ...