Limburgers scoren in Parijs-Nice: ijzersterke Teuns tweede en Wellens vijfde

Simon Yates heeft de zevende en voorlaatste etappe in Parijs-Nice gewonnen. De uitgeregende rit met een tal van opgaven werd gekleurd door een lange ontsnapping van acht renners. Net als gisteren was Thomas De Gendt mee en hij liet zich opmerken. Op elke helling pakte hij de volle buit, waardoor hij de bergtrui veroverde. In een spannende finale was Simon Yates de sterkste, hij is ook de nieuwe leider. Dylan Teuns kende een ijzersterke slotklim en werd tweede, Wellens was vijfde.

Na net geen tien kilometer fietsen vormde de lange vlucht zich. Een verrassing was de aanwezigheid van Thomas De Gendt niet, onze landgenoot was ook vrijdag al mee in de goede ontsnapping. Vandaag kreeg hij het gezelschap van Tony Gallopin, Jesus Herrada, Amaël Moinard, Nicolas Roche, Alessandro De Marchi, Jarlinson Pantano en Rory Sutherland

Het doel van De Gendt leek duidelijk: de bolletjestrui veroveren. De man van Lotto-Soudal kwam telkens als eerste boven op de hellingen onderweg. Hij slaagde ook in zijn doel en mag met de bollen om de schouders de slotetappe aanvatten.

- 20 km

Mission accomplie pour @DeGendtThomas qui récupèrera le maillot de meilleur grimpeur ce soir.

Mission accomplished for Thomas De Gendt : the polka dot is waiting for him tonight at La Colmiane.#ParisNice pic.twitter.com/U1XLr7UN1h — Paris-Nice (@ParisNice) 10 maart 2018

Ondertussen regende het opgaves in deze uitgeregende etappe. Arnaud Démare besloot al niet van start te gaan, onderweg gaven ook onder meer Alexander Kristoff en Daniel Martin er de brui aan. In het peloton kende Wellens een wisselvallige dag. De kopman van Lotto-Soudal reed eerst lek, keerde terug maar liet zich vervolgens verrassen toen het peloton doortrok. Pas op 33 km van de meet vond onze landgenoot, één van de favorieten voor de eindzege, de aansluiting met de rest van de favorieten.

- 33 km

Regroupement entre le peloton maillot jaune et le groupe Wellens !

Wellens back with the yellow jersey group!#ParisNice pic.twitter.com/GZ4e2LZnbE — Paris-Nice (@ParisNice) 10 maart 2018

In de afdaling van de Côte de Villars-sur-Var, de vierde van vijf hellingen, ging De Marchi over de bareel en in de ravijn. Als bij wonder kroop de Italiaan van BMC niet veel later gewoon terug op zijn fiets.

Plus de peur que de mal finalement, De Marchi est remonté en selle !

More shaken than hurt, @ADM_RossodiBuja goes on! #ParisNice pic.twitter.com/o3N6ZPUNem — Paris-Nice (@ParisNice) 10 maart 2018

Vooraan werd Gallopin, de laatste overlevende van de lange vlucht, op 13 km van de meet gevat. Het spel der favorieten kon beginnen en de aanval van Simon Yates was de strafste. Hij kreeg Izagirre in zijn zog op vier kilometer van de meet, Henao volgde iets verderop. Geletruidrager Luis Leon Sanchez moest overboord, later volgde ook Julian Alaphilippe. De Belgen deden wel mee, Teuns deed met een snedige demarrage een poging om naar de leiders te springen.

Wellens wilde zijn landgenoot niet zomaar laten gaan, maar die kon het wiel van Teuns niet helemaal te pakken krijgen. Yates won de rit en pakt ook geel. Teuns rondde zijn demarrage af met een knappe tweede plaats, voor Izagirre. Wellens klom naar een vijfde stek.

In de stand wordt Wellens vierde, op 13 seconden van leider Yates en één seconde van het podium. Teuns is vijfde op 27 seconden van de gele trui.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

- Uitslag -

1. Simon Yates (Mitchelton - Scott) in 5:02:54

2. Dylan Teuns (BMC Racing Team) +8”

3. Ion Izagirre (Bahrain - Merida)

4. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) + 13”

5. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

6. Patrick Konrad (Oos/BOH) +20”

7. Sergio Henao (Col/SKY) +46”

8. Marc Soler (Spa/MOV)

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) +48”

10. Sam Oomen (Ned/SUN) +54”

- Stand -

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 1088.9km in 27u29:02 (gem. 39.619576km/u)

2. Ion Izagirre (Spa/TBM) op 0:11

3. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:12

4. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:13

5. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:27

6. Marc Soler (Spa/MOV) 0:37

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:39

8. Sergio Henao (Col/SKY) 0:57

9. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 01:48

10. Alexis Vuillermoz (Fra/ALM) 01:49