De Backer over voyeursforum: “Dat moet offline en dan moeten we keihard achter de daders aan gaan”

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) is verontwaardigd over de intieme beelden op een voyeuristisch forum van vrouwen, die stiekem gefilmd zijn in de sauna, bij een massage of in de kleedkamer of douche van een sporthal. De Privacycommissie en de politie moeten actie ondernemen, zegt hij. “Ik wil dat ze kijken hoe de site offline kan worden gehaald. En dan keihard achter de daders aangaan.”

“Stiekem iemand filmen kan niet. Nooit. Als vrouwen dan nog eens stiekem in intieme sfeer worden gefilmd, ben ik extra verontwaardigd. Dit is echt degoutant. Dit doe je niet”, reageert De Backer, nadat voyeuristische beelden waren opgedoken van vrouwen die stiekem werden gefilmd in sauna’s, zwembaden en andere openbare plekken. Ook zijn mogelijk voyeuristische beelden van vrouwen gemaakt in de kleedruimtes van het sportcomplex van de HoGent.

De Backer noemt dit een flagrante schending van de privacy. “Hoe kan dit gebeuren? Waar wordt de site gehost? Zijn er nog andere Belgen betrokken? Dat zijn vragen die uitgeklaard moeten worden. De Privacycommissie, maar ook de politie moeten dit tot op het bot uitzoeken. Ik wil ook dat ze bekijken met de Nederlandse collega’s hoe de site offline kan worden gehaald.”

De staatssecretaris verwijst nog naar de nieuwe Europese privacywetgeving, waarbij burgers meer rechten krijgen en beelden sneller offline kunnen worden gehaald. “The right to be forgotten is een belangrijk recht”, aldus De Backer. “We versterken dit recht en verplichten bedrijven het rigoureus toe te passen. In dergelijke gevallen speelt het een cruciale rol om beelden te verwijderen en de privacy van mensen beter te beschermen.”

Hij zegt nog dat mensen die zich herkennen op de beelden, een klacht kunnen indienen bij de Privacycommissie en de politie. De HoGent heeft al een klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie.