Opgelet als u straks achter het stuur kruipt: uitzonderlijk veel bronstige padden op de baan

De amfibieën zijn eindelijk begonnen aan hun jaarlijkse trek. Die begint dit jaar rijkelijk laat, omdat het erg koud is geweest eind februari en begin maart. Vooral zaterdag, met verwachte temperaturen tot een graad of vijftien, zal de trek van winterslaapplaats naar paarpoelen bijzonder intensief zijn. Over heel België houden duizenden vrijwilligers zijn klaar om zaterdagavond uit te rukken.

“Padden hebben een temperatuur van minimum 10 graden Celsius en vochtige weersomstandigheden nodig om uit hun schuilplaats te komen en de trek in te zetten”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “Omdat het zo lang koud is geweest en zo goed als alle amfibieën de voorbije dagen in een één keer wakker zijn geworden, zullen de amfibieën massaal naar hun paarpoelen trekken, van zodra het begint te schemeren.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Lod Rub

Over heel Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan vrijwilligers deelnemen aan bijna 350 acties. Het grootste deel daarvan vindt plaats in Vlaanderen, met zo’n 250 acties. In Wallonië houdt men vooral de zwarte punten in de gaten tijdens 64 overzetacties. Hoewel men amfibieën minder associeert met de grootstad, vindt in Brussel, nabij het Rood Klooster, toch de derde grootste Belgische overzetactie plaats.

Mensen die graag willen helpen, kunnen meer informatie vinden op de website van Natuurpunt.