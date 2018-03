Dumoulin valt en geeft op in Tirreno: “Het zat dit jaar nog niet mee”

Tom Dumoulin zal Tirreno-Adriatico niet uitrijden. In de koninginnenrit kwam de Nederlander al vroeg ten val. Dumoulin, die ziek naar Italië was afgezakt, liep geen ernstige blessure op. Desondanks gaf hij er de brui aan met last aan borst en ribben.

Dumoulin was dus al niet helemaal fit aan de Italiaanse rittenkoers begonnen. In het algemene klassement stond hij negende, op 33 seconden van leider Geraint Thomas.

Dumoulin na val: “Het zat dit jaar nog niet mee”

Eerst leek het een onschuldige schuiver op 90 km van de meet. Maar vijf minuten later was daar plots de melding: Opgave: Tom Dumoulin: “Ik reed op een verkeerde lijn in een korte afdaling. Er lag daar een strook met zacht asfalt en ik schoof onderuit. Bij de val viel ik hard op mijn borst. Ik kreeg even geen lucht, net alsof je van dichtbij een voetbal in de maag krijgt. Ik had ook veel schaafwonden. Precies op de plekken aan mijn linkerzij, waar ik twee weken geleden in de Ronde van Abu Dhabi ook al op was gevallen. Ik heb nog even geprobeerd om terug op de fiets te stappen, maar het ging niet meer. Ik had gewoon te veel pijn.

2018 is nog niet het seizoen van Tom Dumoulin geweest. Tijdens zijn seizoenopener in de Ronde van Abu Dhabi kende hij materiaalpech in zowel de tijd- als de bergrit. In de Strade Bianche werd hij ziek en nu ook nog eens een val en lichte blessures in de Tirreno. “Ik ben aan het balen. Het heeft dit jaar nog geen moment mee gezeten voor mij. Ik kan er niet veel aan doen. Het is nu even niet anders. De verwondingen vallen op zich nog wel mee. De schade blijft beperkt tot schaafwonden en kneuzingen. Ik hoop binnen enkele dagen terug ok te zijn.”

Dumoulin zou volgende zaterdag normaal starten in Milaan-Sanremo, maar die deelname staat serieus op de helling. “Ik heb nog geen enkel moment aan Milaan-Sanremo gedacht. Dat moeten we de komende dagen nog eens bekijken”, aldus de Nederlandse kopman van Sunweb die gisteren nog terug richting Maastricht vertrok om daar zijn wonden te likken. (bvc)