Gerecht onderzoekt mysterie van‘miljardencadeau’ van prins Laurent: waar is de 9 miljard euro gebleven?

Het Brusselse gerecht worstelt met een vraag van 9 miljard euro. In het onderzoek naar het Libische herbebossingsavontuur van prins Laurent had de onderzoeksrechter 5 miljard aan Libisch geld in beslag ge­nomen bij de bank Euroclear. “Alles wat er was”, kregen de onderzoekers te horen. Nu blijkt dat er toch meer geld is. Tegenover minister van Financiën Van Overtveldt heeft dezelfde bank het over 14 miljard.

Het Brusselse gerecht wil ­weten hoeveel Libisch geld er nu echt te vinden is bij de bank ­Euroclear. Gaat het om 5 miljard, zoals de bank aan de onderzoeksrechter liet weten? Of gaat het om 14 miljard, zoals diezelfde bank meldde aan minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA)?

De vraag is belangrijk omdat de Brusselse speurders op zoek gingen naar geld in de nasleep van het mislukte herbebossings­project van prins Laurent in ­Libië. De vereffenaar van de prinselijke vzw kreeg van het gerecht een schadevergoeding toegekend van 45 miljoen euro omdat de Libiërs niet aan hun verplichtingen hadden voldaan. Bij Euroclear Bank vonden ze vier rekeningen van twee Libische maatschappijen. In 2013 stond op die rekeningen nog 16 miljard euro, hadden zij te horen ge­kregen. Een bedrag dat op vraag van de VN bevroren moest worden. Maar toen de speurders bij Euroclear gingen aankloppen, kregen zij te horen dat er veel minder geld te rapen viel. De bank had het over 5 miljard euro. Waar de rest van het geld was gebleven, was voor de speurders een raadsel.

Zwart op wit

Nu blijkt dus dat er mogelijk veel meer geld bij Euroclear te vinden is. De bron van dat nieuws? Minister Van Overtveldt (N-VA). Donderdag stuurde hij het nieuws met een tweet de wereld in. Het zou gaan om een bedrag van 14 miljard van Libische herkomst, dat bevroren is en dus nog altijd ter beschikking ligt. “Wij kregen dat zwart op wit bevestigd”, zei Financiën gisteren ook aan onze krant.

Waar komt dat verschil dan vandaan? Het gerecht heeft er het raden naar. Maar het wil dat raadsel zo snel mogelijk op­helderen. De speurders hebben er het al moeilijk mee dat geen enkele van de banken, waar­onder mogelijk drie Belgische toppers, aan de wettelijk verplichte alarmbel heeft getrokken toen zij al die Libische miljarden zagen voorbijstromen, terwijl zij er de herkomst niet van kenden. Geen enkele van de betrokken Libische maatschappijen had immers ooit met België handel gedreven. Zij willen meer dan ooit weten waarom Euroclear hen op de vraag hoeveel Libisch geld bij hen geparkeerd stond, een heel ander antwoord ge­geven heeft dan aan Van Overtveldt.