Dit weekend temperaturen tot 16 graden, maar regen kan de pret bederven

Brussel - Het wordt een zacht weekend maar af en toe komt een regenbui de pret bederven. Dat meldt het KMI. Zaterdag is het aanvankelijk droog maar in de loop van de dag komen vanuit Frankrijk opnieuw regenwolken binnen drijven. Er staat een matige bries uit het zuiden en die brengen naast regen en buien ook zeer zachte lucht mee. We halen temperaturen tot 15 of 16 graden. Ook zondag is het zeer zacht maar heel onstabiel met regelmatig regen of buien, zelfs onweersbuien.

Zaterdagvoormiddag is het in de meeste streken droog en breekt de zon al eens door de wolken. Tegen de middag aan wordt het vanaf het zuiden opnieuw zwaarbewolkt, gevolgd door wat regen af enkele buien. Het wordt heel zacht met maxima van 11 tot 13 graden in de Ardennen en van 14 tot 16 graden elders in het land. Er staat een matige bries uit het zuiden.

De volgende nacht wordt het tijdelijk droger maar lage wolken en mist kunnen het zicht beperken, vooral in de Ardennen. Later in de nacht komt een actieve neerslagzone het land binnen vanuit Frankrijk met kans op onweer. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuiden maar wordt tijdelijk zwak uit veranderlijke richtingen.

Zondag sleept gedurende een groot deel van de dag een vrij actieve storing over ons land. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen en is er ook kans op onweer. In de namiddag zouden er meer droge momenten zijn. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. Het wordt opnieuw heel zacht met maxima tussen 10 en 15 graden.

Maandag is het zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuid ruimend naar west. We verwachten rukwinden rond 50 km/u en de maxima schommelen tussen 7 en 12 graden.

Van dinsdag tot vrijdag staat een overwegend westelijke tot zuidelijke stroming. Het blijft vaak zwaarbewolkt en regelmatig trekken er regenzones en buienlijnen over ons land.

Woensdag draait de wind evenwel naar zuid tot zuidoost en wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen. De maxima liggen rond 11 graden in het centrum.