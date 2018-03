Mehdi Mohammadi (32) uit Kuringen is de kersverse voorzitter van de nieuwe Limburgse vereniging Parsan. Hij wil iedereen, Iraniërs en Belgen, Perzië beter leren kennen. “De Perzische cultuur is duizenden jaren oud. Tegelijk wil ik ook de mensen een beeld meegeven van Iran vandaag. Ik hoop ook dat we het honderdtal Iraniërs dat in de regio leeft, geregeld kunnen samenbrengen met de mensen van hier.”