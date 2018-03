HasseltEen dokter die je belt als je je medicijnen niet op tijd neemt. Onderzoekster en doctoraatsstudente Lien Desteghe van de Universiteit Hasselt deed onderzoek naar de mogelijkheden ervan in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis. “Via een chip in een speciale verpakking kan een arts vanop afstand zien of patiënten hun medicatie nemen.”