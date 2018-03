De realisatie van het nieuwe jongerencentrum in het voormalige gebouw van de wijkpolitie in Peer zou volop bezig moeten zijn. Maar de start lijkt nu maanden vertraging op te lopen. Na de aanbesteding was er één geïnteresseerde aannemer. Die wil de werken uitvoeren voor anderhalf miljoen euro, veel meer dus dan het miljoen dat de stad oorspronkelijk had begroot. Het bestuur wil het project opnieuw aanbesteden. “Maar dan in deelprojecten, waardoor we ook kleinere aannemers kunnen aanspreken”, zegt schepen Raf Nelis (CD&V).