In Limburg zijn ruim 160 erkende gidsen actief. Ze verzamelen vandaag op de Corda Campus in Hasselt om een nieuw bestuur aan te duiden voor de overkoepelende vereniging Koninklijke Limburgse Toeristische Gidsen (KLTG). De vereniging betreurt het dat steeds meer toeristische organisaties of musea beroep doen op niet-erkende gidsen.