Voor wie kunst wilt en veel geld heeft

MaastrichtGoed nieuws voor miljonairs en miljardairs die nog een lege muur in hun huis te vullen hebben: The European Fine Art Fair (TEFAF) opent vandaag in Maastricht voor de 31ste keer zijn deuren voor het grote publiek. Voor wie een kleiner budget heeft, zal het waarschijnlijk bij kijken blijven. Maar met een schatkamer exclusieve stukken die normaal in privécollecties hangen, is het MECC in Maastricht nog een week lang een topmuseum. Met onder andere vier van Goghs, acht Picasso’s en twee zoutvaatjes waarvoor u 9.500 euro moet neertellen.