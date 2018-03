Expert terreurcommissie: “Kruispuntbank moet er nú komen”

Hasselt“We spreken nu al maanden over een Kruispuntbank Veiligheid die politiemensen kunnen raadplegen om te zien of een verdachte al bij andere diensten gekend is. Vandaag zitten deze gegevens nog altijd verspreid. Er zijn liefst 172 werkgroepen rond radicalisering en ze weten vaak niet wat de andere doen.” Die klare taal sprak professor criminologie Willy Bruggeman, die als expert getuigde voor de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen, vrijdag tegenover de Limburgse politietop.