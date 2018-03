“Vijf jaar samen, maar ik heb hem maar 1,5 jaar gezien”

HASSELTOp Internationale Vrouwendag eerder deze week postte de militaire vakbond ACMP een opmerkelijke getuigenis van een Limburgse soldatenvrouw. “Mijn man en ik zijn intussen vijf jaar samen, waarvan twee jaar getrouwd. Daarvan waren we maar anderhalf jaar fysiek bij elkaar”, schrijft Annelies. Uit haar brief blijkt verdriet en boosheid op Defensie, dat ervoor zorgt dat haar man veel te vaak uithuizig is. Ze ondertekent met ‘een teleurgestelde partner van een militair’. “En ik hoor dat veel vrouwen van militairen zich in mijn woorden herkennen.”