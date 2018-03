Studenten moeten niet meer aanschuiven: Carrefour opent studentenkassa’s tijdens lunchpauze

Hasselt - De grote Carrefour-supermarkt op de Grote Ring in Hasselt opent voortaan twee studentenkassa’s tijdens de lunchpauze. Het experiment moet toelaten om de massa jongeren met zak chips en blik Monster snel te bedienen. Ook de andere klanten zijn blij dat ze niet met hun boodschappen in zo’n lange file studenten belanden. De studentenkassa’s zijn een tijdelijke oplossing tot de komst van nieuwe self-checkoutkassa’s voor kleine boodschappen.

Bij self-checkoutkassa’s kan de klant tijdens het winkelen zijn boodschappen zelf snel scannen en dan met de kaart, draadloos via Google Pay en NFC of cash betalen. Het is het systeem dat ze ook ...