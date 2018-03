Vermoorde Maëlys (9) had gebroken kaak en droeg geen ondergoed toen ze werd gevonden

In het onderzoek naar dood van Maëlys De Araujo (9), het meisje dat vorige zomer verdween in Frankrijk en vorige maand dood werd gevonden, zijn de eerst onderzoeksresultaten uitgelekt. Ze had een gebroken kaak, zo blijkt uit de autopsie, en droeg geen ondergoed.

Maëlys werd eind augustus van vorig jaar ontvoerd op een trouwfeest nabij Grenoble. Zoekacties leverden niets op. Vorige maand bekende de enige verdachte in dit dossier, Nordahl Lelandais, dat hij het lichaam van het meisje had begraven. Maar, zo houdt hij vol, hij heeft haar niet vermoord. “Het was een ongeval”.

Nu zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend. Aangezien ze al maanden begraven lag, verkeerde het lichaam in een vergevorderde staat van ontbinding. Dat maakt het onderzoek niet gemakkelijk. Maar de wetsdokter zag wel dat haar kaak gebroken was, zo weten Franse media. Of ze klappen kreeg of op de rotsen viel, zoals Lelandais beweert, zal nog moeten blijven.

Of het meisje seksueel werd misbruikt voor ze stierf, zal nog moeilijk te achterhalen zijn. Al blijven experts al het mogelijke doen om zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen.

Zeker is wel dat haar ondergoed vlakbij het lichaam werd gevonden. En dus niet bij de stoffelijke resten.

Kinderporno

Hoofdverdachte Nordahl Lelandais, die in verdenking werd gesteld voor kindermoord, keek via zijn smartphone geregeld naar kinderporno. Dat hebben speurders die zijn gsm onderzochten ondertussen kunnen achterhalen.